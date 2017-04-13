Van'da Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" temasıyla gerçekleştirilecek.



İl Müftüsü Nimetullah Arvas, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kutlu Doğum Haftası boyunca gerçekleştirecekleri etkinliklerde, Hz. Muhammed'in güven bilincine dikkat çekeceklerini belirtti.



Topluma güven duygusunu pekiştirmek istediklerini anlatan Arvas, "Programları planlamak, yürütmek, konferans konuşmacılarını belirlemek için hazırlıklarımızı yaptık. İl genelinde bin 450 program gerçekleştireceğiz. Peygamberimizin örnek özelliklerine bu şekilde dikkat çekeceğiz." dedi.