Kutlu Doğum Haftası" Etkinliği
GÖRÜBTÜ DÖKÜMÜ: Van Kalesi arkasında bulunan alanda yapılan etkinliğe katılanlar Polis noktasında üst aramasından geçirilen vatandaşlar Hafız Mehmet Sincar'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti Alanı dolduran kalabalıktan detaylar Kürtçe, Türkçe mevlit okunması Çocukların ilahi okuması Van'da...
GÖRÜBTÜ DÖKÜMÜ:
Van Kalesi arkasında bulunan alanda yapılan etkinliğe katılanlar
Polis noktasında üst aramasından geçirilen vatandaşlar
Hafız Mehmet Sincar'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti
Alanı dolduran kalabalıktan detaylar
Kürtçe, Türkçe mevlit okunması
Çocukların ilahi okuması Van'da "Kutlu Doğum Haftası" etkinliği
Van'da Peygamber Sevdalıları Platformu'nca, Kutlu Doğum Haftası kapsamında, "Hak ve Adalet Rehberi Hazreti Muhammed" konulu etkinlik düzenlendi
Van'da Peygamber Sevdalıları Platformu'nca, Kutlu Doğum Haftası kapsamında, "Hak ve Adalet Rehberi Hazreti Muhammed" konulu etkinlik gerçekleştirildi.
Van Kalesi arkasında bulunan alanda yapılan etkinliğe katılanlar, otobüslerle ücretsiz taşındı.
Etkinliğe katılan yüzlerce vatandaş, 3 farklı polis noktasında üst aramasından geçirildikten sonra alana alındı.
Türkçe ve Kürtçe "Kutlu Doğum Etkinliğine Hoşgeldiniz" yazılı pankartların asıldığı alandaki etkinlik, Hafız Mehmet Sincar'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Platform sözcüsü Faysal Aslan, yaptığı konuşmada, Müslümanların arasındaki husumet ve ötekileştirmenin temelinde cehaletin yer aldığını belirtti.
Sosyal adaletin tesisi ve fakirlikle mücadelede zekatın önemli olduğunu ifade eden Aslan, şunları söyledi:
"Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. Ona zulüm etmez ve onu zalime teslim etmez. Sorunların çözümünde ve temel hakların çözümünde şeffaf olunmalı, asla oylama ve aldatma yoluna gidilmemeli. Sorunların çözümü, siyasi kazanımlara feda edilmemeli. Temel hak ve hürriyetler hiçbir şekilde pazarlık konusu yapılmamalı."
Etkinlikte, Kürtçe, Türkçe mevlit okundu ve ilahiler seslendirildi.