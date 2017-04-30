GÖRÜBTÜ DÖKÜMÜ:

Van Kalesi arkasında bulunan alanda yapılan etkinliğe katılanlar

Polis noktasında üst aramasından geçirilen vatandaşlar

Hafız Mehmet Sincar'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti

Alanı dolduran kalabalıktan detaylar

Kürtçe, Türkçe mevlit okunması

Çocukların ilahi okuması Van'da "Kutlu Doğum Haftası" etkinliği

Van'da Peygamber Sevdalıları Platformu'nca, Kutlu Doğum Haftası kapsamında, "Hak ve Adalet Rehberi Hazreti Muhammed" konulu etkinlik düzenlendi

Van'da Peygamber Sevdalıları Platformu'nca, Kutlu Doğum Haftası kapsamında, "Hak ve Adalet Rehberi Hazreti Muhammed" konulu etkinlik gerçekleştirildi.



Van Kalesi arkasında bulunan alanda yapılan etkinliğe katılanlar, otobüslerle ücretsiz taşındı.



Etkinliğe katılan yüzlerce vatandaş, 3 farklı polis noktasında üst aramasından geçirildikten sonra alana alındı.



Türkçe ve Kürtçe "Kutlu Doğum Etkinliğine Hoşgeldiniz" yazılı pankartların asıldığı alandaki etkinlik, Hafız Mehmet Sincar'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Platform sözcüsü Faysal Aslan, yaptığı konuşmada, Müslümanların arasındaki husumet ve ötekileştirmenin temelinde cehaletin yer aldığını belirtti.



Sosyal adaletin tesisi ve fakirlikle mücadelede zekatın önemli olduğunu ifade eden Aslan, şunları söyledi:



"Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. Ona zulüm etmez ve onu zalime teslim etmez. Sorunların çözümünde ve temel hakların çözümünde şeffaf olunmalı, asla oylama ve aldatma yoluna gidilmemeli. Sorunların çözümü, siyasi kazanımlara feda edilmemeli. Temel hak ve hürriyetler hiçbir şekilde pazarlık konusu yapılmamalı."



Etkinlikte, Kürtçe, Türkçe mevlit okundu ve ilahiler seslendirildi.