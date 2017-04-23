Kutlu Doğum Haftası Etkinliği

Batman'da Kutlu Doğum Haftası etkinliğinde, ilahi grupları ile mahalli sanatçılar Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce ilahiler söyledi.



Peygamber Sevdalıları Platformunca "Kutlu Doğum Haftası" kapsamında "Hak ve Adalet Rehberi Hz. Muhammed" temalı etkinlik düzenlendi.



Pazaryeri Mahallesi'ndeki alanda gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar, kentin 20 farklı noktasından ücretsiz taşındı.



Alanda, Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce, "Anamız babamız sana feda olsun ya Resulallah", "Hoşgeldin gözlerin nuru", "Biz seni görmeden sevdik ya Resulallah", "Alem seninle övüldü, biz seninle güldük ya Resulallah" yazılı dövizlerin yer aldığı etkinlik, Suriye Şam Emevi Camisi Müezzini Hafız Şeyh Münir Abdulceval'ın Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.



Peygamber Sevdalıları Platformu Dönem Sözcüsü Mehmet Ali Altun, İslam coğrafyasında yaşanan savaşların nedeninin Müslümanların birbirinden uzaklaşmasından kaynaklandığını söyledi.



Çatışmaların sona erdirilmesi için zulmün temsilcilerine umut bağlamak yerine Allah'ın ipine topyekün sarılmak gerektiğini ifade eden Altun, şöyle konuştu:



"İçinde bulunduğumuz parçalanmışlık ve bölünmüşlüğün temel sebebi, Müslümanlar arasındaki ihtilaflardır. İhtilafın çaresi hiçbir ırk, mezhep ve meşrep farkı gözetilmeden tüm Müslümanların vahdeti sağlamalarıdır. Ümmetin her parçası bir diğerine hak ve adalet temelinde yaklaşmalı, küfür ve zulme karşı 'çelikten bir duvar gibi' yekvücut olmalı, adaleti ikame etmek için saflarını sıklaştırmalıdır."



Daha sonra ilahi grupları ile mahalli sanatçılar, Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce ilahiler seslendirdi. Alanda, sık sık tekbir ve salavatlar getirildi.



Yazarlar Mehmet Göktaş ile Mahmut Kılınç da birer konuşma yaptı.