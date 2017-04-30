Kutlu Doğum Haftası' Etkinliği (1)

Diyarbakır'da, "Kutlu Doğum Haftası" etkinliğinin yapılacağı merkez Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda vatandaşlar toplanmaya başladı.



Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Peygamber Sevdalıları Platformunca, "Hak ve Adalet Rehberi Hazreti Muhammed" adıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılmak için Diyarbakır'ın yanı sıra yurt dışından ve farklı şehirlerden gelenler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 noktadan 30 araçla alana taşınıyor. Ayrıca platform tarafından tahsis edilen ve gönüllü vatandaşların araçlarıyla alana ücretsiz taşıma yapılıyor.



Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar 5 polis noktasında üst aramasından geçirildikten sonra alana alınıyor. Alandaki koordinasyon, platform tarafından görevlendirilen kadınların da bulunduğu 3 bine yakın kişi tarafından sağlanıyor.



Terör örgütü PKK'nın katlettiği vatandaşlar unutulmadı



Türkçe, Kürtçe, Zazaca ve Arapça, "Kutlu Doğum Etkinliğine Hoşgeldiniz" yazılı dövizlerin bulunduğu platforma, ayrıca üzerinde "Şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız" yazısı ile 6-7 Ekim 2014'te yaşanan olaylarda katledilen Yasin Börü ve arkadaşları ile uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran'ın fotoğrafları da yer alan pankart asıldı.



Belirlenen alana yerleştirilen çok sayıda seyyar satıcı, yiyecek, içecek ve flama satışı yapılırken görevliler, katılımcılara ücretsiz su dağıtıyor.



Alanda rahatça ulaşılabilecek noktalara kayıp çocuklar için bir çadırla çok sayıda gönüllü doktor, hemşire ve sağlık görevlisi ile bir ambulansın görev yapacağı 3 noktada sağlık çadırları kuruldu.



Platformu göremeyen vatandaşlar için alanın bazı bölümlerine ekran ve ses sistemleri kuruldu, iletişimin kesintisiz sağlanması için de seyyar baz istasyonları yerleştirildi.



Bazı aileler ise yanlarında getirdikleri yiyeceklerle belirlenen alanda piknik yapıyor.



Vatandaşlar, seslendirilen Kürtçe ve Türkçe ilahiler eşliğinde etkinliğin başlamasını bekliyor.



Program akışı



Saat 13.00'te Hafız Emin Çiçek'in okuyacağı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayacak programda Kürtçe ve Türkçe mevlidin ardından ilahiler seslendirilecek.



Peygamber Sevdalıları dönem sözcüsü Yahya Oğraş ve Siyer Araştırmaları Vakfı Başkanı Muhammed Emin Yıldırım konuşma yapacak.