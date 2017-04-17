Kutlu Doğum Haftası Başladı

1989 yılından bu yana Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (sav) doğum günü 20 Nisan'a denk gelen hafta kutlanan 'Kutlu Doğum Haftası' etkinlikleri başladı. Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl farklı bir temanın ele alındığı haftada bu yılın teması 'Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu' olarak belirlendi.



Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Menteşe Kurşunlu Camii meydanında düzenlenen programa Vali Amir Çiçek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, MUTSO Başkanı Bülent Karakuş kamu kurum müdürleri, STk temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programın açılışında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi okundu. Muğla Müftüsü Abdurrahman Koçak'ın dua okumasından sonra konuşan Vali Amir Çiçek, Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinde Peygamber sevgisi ve insan sevgisinin ön planda olduğunu belirterek, "Bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığımızın belirlediği çok önemli bir tema ele alınmış. 'Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu' bu yılın teması. Eğer bin insan güvenliği ise o toplum da güvenli olur. Güvensiz bir toplumda insanlar da güvensiz olur" dedi.



Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında, vatandaşlara pilav-kavurma, ayran, keşkek ve lokma ikramında bulunuldu. Müftülük personeli tarafından gül dağıtılırken, dini kitaplar vatandaşlara dağıtıldı. Meydanda Türk Kızılay'ı tarafından kurulan çadırda vatandaşlar tarafından kan bağışı yapıldı. - MUĞLA