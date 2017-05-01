MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde Kutlu Doğum Haftası nedeniyle ses sanatçısı Ömer Karaoğlu konser verdi.



Eğitim-Bir-Sen Mardin Şubesi ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda "En Sevgiliye Adanmış Ezgiler" etkinliği düzenlendi.



Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Eyyüp Değer, bu dönemde başta eğitim camiası olmak üzere tüm toplumun Peygamber Efendimizden alacağı, doğruluk, adalet, güven, hoşgörü, insana ve ilme verdiği değer gibi örnek davranışların olduğunu söyledi.



Değer konuşmasını şöyle sürdürdü:



"O, çocuklara değer verirdi, komşunun ve yetimin hakkını gözetirdi, El Emin'di, sözünde dururdu, az yer çok ibadet ederdi, selamı yaygınlaştırırdı. Irkı ve dili ne olursa olsun mazlumun yanında yer alırdı, cömertti. Gıybet etmez, emanete hıyanet etmezdi, şaka da olsa yalan söylemezdi, boş vakit geçirmezdi. Gerekmedikçe konuşmazdı, surat asmazdı, sesini yükseltmezdi. İnsanların özel hayatını ve mahremini sorgulamazdı, söylediği sözü asla unutmaz hiçbir konuda aşırılığı kabul etmezdi."



Konuşmaların ardından Karaoğlu konser verdi.