Malkara Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından "Kutlu Doğum Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.



Kültür Sarayı Toplantı Salonu'nda düzenlenen program İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı.



Programda konuşan Malkara Anadolu İmam Hatip Lisesi Alaattin Hacıcaferoğlu, Kutlu Doğum Haftası'nın mutlaka kutlanması gerektiğini savundu.



Hazreti Peygamber'in dünyaya gelişi ile sevgi iklimi oluştuğunu belirten Hacıcaferoğlu, "Asırlardan beri efendimizin doğumunu mevlid kandillerinde ve son

zamanlarda da Kutlu Doğum haftalarında çeşitli etkinliklerle ümmeti olarak

kutlarız ve kutlamalıyız. O'nun gelişi Yüce Rabbimizin biz insanlara olan

merhametinin göstergesidir." dedi.



Program ilahilerin okunmasının ardından sona erdi.