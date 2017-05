Doğankent ilçesinde, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



İlçe Müftüsü Müftülüğünce düzenlenen Kutlu Doğum Haftası programı belediyeye ait kapalı halı sahasında yapıldı.



Müftü Yusuf Çakır, programda yaptığı konuşmada, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in, hayatının her döneminde güvenilir bir insan modeli oluşturduğunu söyledi.



İslam'ın, dünyada güven, barış ve huzuru inşa için geldiğini ifade eden Çakır, şunları kaydeti:



"Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'i daha iyi tanımak, anlamak, anlatmak ve O'nun sevgisini her daim canlı tutmak için bir aradayız. Her yıl coşku ve heyecanla kutladığımız Kutlu Doğum'un manevi havasını hep birlikte yaşamanın mutluluğu içindeyiz. Bugünlerde birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacımız vardır. Birlikte rahmet ayrılıkta azap vardır."



Etkinliğe, Doğankent Belediye Başkanı Haşim Birol Tekin, Gümüşhane İl Müftüsü Ercan Aksu, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Eğitim Dairesi Başkanı Fatih Kurt, İmam-Hatipler ve vatandaşlar katıldı.