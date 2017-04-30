Tire'nin Büyükkemerdere Mahallesi'nde Kutlu Doğum etkinliği düzenlendi.



Kutlu Doğum Haftası programı çerçevesinde Büyükkemerdere Muhtarlığı tarafından "Hazreti Peygamber, emanet ve güven toplumu" temasıyla organize edilen etkinliğe yaklaşık 5 bin kişi katıldı.



Mahalle muhtarı Süleyman Aksu, Peygamber Efendimizin doğum yıl dönümüne yarışır bir program yapmak istediklerini belirterek, katılımın yoğun olmasından memnunluk duyduklarını ifade etti.



Etkinliğe katılanlara dev kazanlarda pişirilen yemekler ikram edildi.



Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı etkinlikte mehteran ve halk oyunları gösterisi sunuldu.