Mazıdağı ilçesinde Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından Kutlu Doğum haftası nedeniyle etkinlik düzenledi.



Cumhuriyet meydanında "Hak ve Adalet Rehberi Hz. Muhammed" temalı düzenlenen etkinlik Kuran-ı Kerim tilaveti ve Mevlit-i Şerif'in okunmasıyla başladı.



Çeşitli ilahilerin seslendirildiği etkinlikte çocuklar "Habeşistana Göç" adlı tiyatro oyununu sergiledi.



Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından düzenlenen etkinlik sona erdi.



Etkinliğe Hüda Par ilçe Başkanı Abdulaziz Tuna, AK Parti ilçe Başkanı Zeki Yetiştiren ve vatandaşlar katıldı.