Muş'ta Peygamber Sevdalıları Platformu, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla program düzenledi.



Şehir Stadyumunda düzenlenen program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.



İlahi ve çeşitli şiirlerin okunduğu programda katılımcılar duygulu anlar yaşadı.



Platform İl Temsilcisi Hamit Akşi, bu yıl ki temanın "Hak ve Adalet Peygamberi Hz. Muhammed" olarak belirlendiğini söyledi.



Temanın amacının, yeryüzünün çeşitli bölgelerinde insanlar zulüm altında olduğunu belirten Akşi, "Bu zulümlere temas etmek adına, bu zulümlerden kurtulmak, hak ve adaleti istiyorsak peygamber efendimize sarılmamız gerekiyor. Bizlerde bu maksatla peygamber efendimizin hayatını insanlara yaymak istiyoruz."