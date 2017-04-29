Bitlis'te Peygamber Sevdalıları Platformu, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla program düzenledi.



Kentteki Gökmeydanı'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif'in okunmasıyla başladı.



Program, Özlem Ajans sanatçılarından Hikmet Kıyançiçek ve Mustafa Altıntop'un seslendirdiği ilahi ve ezgilerle devam etti.



Açılış konuşmasını yapan Bitlis Eğitim Sağlık, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma (BEST-DER) Başkan Emrullah Uysal, soğuk havaya rağmen meydanı dolduran Bitlis halkına teşekkür etti.



Etkinliğe, HÜDA PAR İl Başkanı Celal Gül, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.