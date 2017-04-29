Kutlu Doğum Haftası

Bitlis'te Peygamber Sevdalıları Platformu, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla program düzenledi.

Kutlu Doğum Haftası

Bitlis'te Peygamber Sevdalıları Platformu, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla program düzenledi.

Kentteki Gökmeydanı'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif'in okunmasıyla başladı.

Program, Özlem Ajans sanatçılarından Hikmet Kıyançiçek ve Mustafa Altıntop'un seslendirdiği ilahi ve ezgilerle devam etti.

Açılış konuşmasını yapan Bitlis Eğitim Sağlık, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma (BEST-DER) Başkan Emrullah Uysal, soğuk havaya rağmen meydanı dolduran Bitlis halkına teşekkür etti.

Etkinliğe, HÜDA PAR İl Başkanı Celal Gül, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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