Güroymak ilçesinde Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla çevre temizliği yapıldı.



Müftülük, Güroymak Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, öğrenciler ilçe genelinde çevre temizliği gerçekleştirdi.



"Temizlik imandandır" yazılı şapka dağıtılan öğrencilere, çevrenin neden temiz tutulması gerektiği konusunda bilgiler verildi.



Güroymak Müftü Vekili Abdulhamit Turgut ile öğretmenlerin de katıldığı etkinlikte, Kutlu Doğum Haftası'nın önemi anlatıldı.