Eruh İlçe Müftülüğü, Kutlu Doğum Haftası kapsamında kan bağışı kampanyası başlattı.



Eruh Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen kan bağışı kampanyasına, Eruh Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Murtaza Dayanç, İlçe Müftüsü Haki Özgül, emniyet personelleri, din görevlileri ve esnaf katıldı.





İlçe Müftüsü Özgül, yaptığı konuşmada, kan bağışının önemini vurgulayarak bu konuda Kızılayın önemli bir görev icra ettiğini söyledi.



Kan bağışının organ bağışı kadar önemli olduğunu ifade eden Özgül, Kızılay'ı dünyanın en büyük bağışı diyebilecekleri kan bağışı konusunda yaptığı çalışmalarından dolayı tebrik etti.



Müftülük olarak bütün personelleriyle daima hizmetlerinde olduklarını dile getiren Özgül, "Doğrusu hem insan hayatına verdiğimiz değer bakımından, hem de hayatın zor zamanlarında her hasta kardeşimizin yanında olduğumuzu göstermek bakımından kan bağışı son derece önemli bir bağıştır. Biz bütün hasta kardeşlerimizin zor zamanlarında kan aramak gibi bir probleminin kalmaması için hem de insan hayatına verdiğimiz değeri ortaya koymak bakımından Kızılayımızın bu çağrısına uyarak bütün personelimizle bu kan bağışına öncülük yapmaktan büyük bahtiyarlık duyduğumuzu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.