Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla program düzenlendi.



Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu tarafından Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda öğrenciler tarafından salavat-ı şerifeler, Kur'an-ı Kerim tilaveti, sinevizyon gösterileri, şiirler, skeçler, Peygamber efendimiz deyince aklınıza ilk gelen sözler konulu halk röportajı ve ilahiler okundu.



Programa, Belediye Başkanı Kazım Misafir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Nayman, AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Özügenç, daire ve okul müdürleri ile öğrenciler katıldı