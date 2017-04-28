İnebolu ilçesine bağlı Evrenye köyünde, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla program düzenlendi.



İnebolu Müftülüğü tarafından Evrenye Merkez Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahi ve kasideler okundu.



İlçe Müftüsü Abdullah Bora, programda yaptığı konuşmada, İslam coğrafyasının hiçbir kuralın ve hukukun tanınmadığı, her türlü insanlık dışı faaliyetin icra edildiği bir saha haline geldiğini söyledi.



Bugün gelinen durumda Müslümanların da eksikliklerinin olduğunu ifade eden Müftü Bora, şöyle konuştu:



"Ama onun yanında Cenab-ı Hakkın bize lütfetmiş olduğu yeraltı zenginlikleri, yerüstü zenginlikleri birilerinin iştahını kabarttı, o coğrafyaya göz koydular, 'dünyayı sevk ve idare etmek için burada hakim olmamız gerekir' dediler. Yüz yıllardır buraları sömürgeleştirdiler. İslam coğrafyası şimdi bundan kurtuluşun yollarını arıyor."



Dua ile son bulan programın ardından vatandaşlara etli pilav ve ayran ikram edildi, gül dağıtıldı.