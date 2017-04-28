Bozkır ilçesinde Sonnaz 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında kurumları ziyaret etti.



Bozkır İlçe Müftülüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Sonnaz 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, kurs öğretmeleri Elif Çoşar ile birlikte ilçedeki kurum ve kuruşları ziyaret etti.



Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Bozkır Kaymakamı Emre Öztürk'ü, Belediye Başkanı İbrahim Gün'ü, İlçe Müftüsü Seyit Böğet'i makamında ziyaret etti.