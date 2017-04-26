Oltu Devlet Hastanesinin Manevi Destek Birimi, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla program düzenledi.



Hastanenin Konferans Salonu'nda düzenlenen programa İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Soner Özcan, İlçe Devlet Hastanesi Müdürü Murat Kartal, Manevi Destek Birimi Uzmanı Eda Öztaş ve hastane çalışanları katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.



Program, Vaiz Hüseyin Beydilli tarafından verilen "Hz Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferansla sona erdi.