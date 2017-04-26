Başkale Müftülüğünce Kutlu Doğum Haftası programı düzenlendi.



İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Kuran'ı Kerim tilavetiyle başladı.



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan sinevizyon gösteriminin ardından, İl Müftüsü Nimetullah Arvas, "Hz Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferans verdi.



Program "Peygamber" konulu şiir dinletisi, ilahilerin seslendirilmesi ve gösterilerin sahnelenmesiyle son buldu.



Programa İlçe Kaymakam Abdulselam Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Engin Kahraman, İlçe Müftü Vekili Hamit Karadeniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Samsa ve vatandaşlar katıldı.