Yüksekova ilçesinde Kutlu Doğum Haftası nedeniyle mevlit programı düzenlendi.Yüksekova Aile Destek Merkezi ve ilçe Müftülüğü'nün Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi'nde düzenlediği program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.Burada bir konuşma yapan Aile Destek Merkezi Müdürü Zübeyde Özcan, Kutlu Doğum Haftası'nın anlam ve önemine dikkat çekerek, programda emeği geçenlere teşekkür etti.Konuşmaların ardından programda mevlit ve ilahiler okundu.