Kutlu Doğum Haftası

TOKİ Yavuz Selim Ortaokulu tarafından "O bize çok düşkündü" konulu kutlu doğum etkinliği düzenlendi.



Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.



Şiirlerin okunmasının ardından sinevizyon gösteriminde Peygamber Efendimizin yaşamından örnekler gösterildi. Piyes ve oratoryo gösterileri alkış aldı.



Okul Müdürü Süleyman Karadeniz, çocuklara peygamber sevgisini vermek ve onun yaşantısını örnek almak adına bir etkinlik yaptıklarını söyledi.