Birecik Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde program düzenledi.



Lisenin müdürü Halil Akar, programda yaptığı konuşmada, Peygamberin hayatı boyunca insanların güvenini sarsacak ve onları aldatmaya yönelik hiçbir iş yapmadığını belirtti.



Akar, "Kur'an-ı Kerim'i ve sünneti hayatımızın tam merkezine almalıyız. Çünkü ikisinin de ortak özelliği vahyin kontrolünde olması, yani hatasız olmalarıdır. Dolayısıyla bunlara sarılan birinin hata yapma, yanlış yapma olasılığı çok zayıftır." dedi.



Okul öğrencileri de, program kapsamında Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu, tiyatro gösterisi sundu.



Programa, Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Yener Umul, Birecik Belediye Başkan Vekili Mahmut Müdüroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Atakan Alper, Birecik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Tavacı, vatandaşlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.