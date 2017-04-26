Kahramankazan ilçesinde Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Batıkent Şevket Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince ortaklaşa düzenlenen etkinlikte şiirler ve ilahiler okundu, sema gösterisi sunuldu.



Şevket Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Bahtışen Kaya'nın seslendirdiği "Bir annenin dilinden şehidine sesleniş" şiiri duygusal anların yaşanmasına neden oldu.



Etkinlikte Kahramankazanlı gazilerin anlatıldığı, "15 Temmuz'da neden sokağa çıktınız?" konulu sinevizyon gösterisi sunuldu.



Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Özlem Atik, etkinlikte yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesinde ülkenin birliğine göz diken hainlerin, peygamber sancağının sancaktarı olan asil milletin iman gücüyle boğulduğunu söyledi.



Etkinliğe Kaymakam Engin Aksal, Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Ankara Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Hasan Kaleli, İrfan Yurtdoğan, şehit aileleri ve gaziler katıldı.