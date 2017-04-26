Gürpınar Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi tarafından "Kutlu Doğum Haftası" dolayısıyla konferans düzenlendi.



Belediye düğün salonundaki program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Konferansta konuşan Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Kutlu Doğum Haftası'nın kendi içinde bambaşka güzellikler barındırdığını söyledi.



Doğramacı, "Kutlu doğum kalplerde başlıyor. Eğer kalpler zalimlere karşı tek vücut olmada, ona karşı dik durmada aynı ahenkle çarpıyorsa ve eğer kalplerde mazlumlara karşı şefkat besleniyor ve dünyanın neresinde bir mazlum varsa elini uzatabilme arzusu ve gücü varsa aslında Kutlu Doğum orada başlamıştır artık. Bu milletin, bu toprakların evlatları hiçbir zaman zulme karşı boyun eğmemiştir ve bu peygamberi bir yoldur. Nitekim Peygamberimiz (s.a.v) hiçbir zaman bir zulme, haksızlığa boyun eğmemiştir. Ümmet olarak yapacağımız Kutlu Doğum da budur diye düşünüyorum." diye konuştu.



Hz. Muhammed'in "emin" sıfatına vurgu yapan İl Müftüsü Nimetullah Arvas da toplumlarda güven konusunun önemine dikkat çekerek, "Toplumda Peygamber Efendimizin bu güzel ahlakı yaygınlaşırsa, o zaman insanlar da toplum da rahat eder. Ama güven ortadan kalkarsa, bu sefer herkes rahatsız olur." dedi.



Programda kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Programın sonunda İlçe Müftülüğünce vatandaşlara aşure dağıtıldı.



Programa, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emrah Akçay, İlçe Emniyet Amiri Şener Karaboğa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tunç, AK Parti İlçe Başkanı Halit Toktaş, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.