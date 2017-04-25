Kutlu Doğum Haftası

Şırnak Müftülüğü ve Beyaz Ay Derneğince etkinlik düzenlendi.



Kentteki bir otelde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, ilahiler seslendirildi, mevlit okundu, dua edildi.



İl Müftüsü Ramazan Tolan, etkinlikte yaptığı konuşmada, her zaman engellilerin yanında olduklarını söyledi.



Hastalığın da sağlığın da fakirliğin de Allah'ın vergisi ve emaneti olduğunu anlatan Tolan, "Bizim için önemli olan Cenab-ı Allah'ın bize verdiği nimetleri onun rızası uğruna kullanabiliyor muyuz, ahiretimize sermaye yapabiliyor muyuz bu önemlidir. Bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz 'Mümin müminin kardeşidir. kimsenin kimseden üstünlüğü yoktur üstünlük yalnızca takvadadır' buyurmaktadır. Bu dünya imtihan dünyasıdır." diye konuştu.



Beyaz Ay Derneği İl Temsilcisi Sabri Özcan da engelli vatandaşların sosyal alanda daha çok hatırlanması gerektiğini söyledi.