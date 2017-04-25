Hacıbektaş ilçesinde Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü tarafından "Kutlu Doğum Haftası" nedeniyle program düzenlendi.



Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezindeki programda, ilçe merkezi ile bağlı belde ve köylerdeki okul öğrencilerince şiir ve ilahiler okundu.



Programda, hafta dolayısıyla düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında derece giren öğrenicilere de çeşitli hediyeler takdim edildi.



Hacıbektaş Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkan Vekili Erol Ünlüyurt, bazı daire müdürleri ve vatandaşların katıldığı etkinliğin sonunda katılımcılara lokum ve gül suyu ikram edildi.