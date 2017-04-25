Gümüşhacıköy ilçesinde "Kutlu Doğum Haftası" kapsamında "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" başlıklı konferans gerçekleştirildi.



İlçe Müftülüğü tarafından öğretmenevinde gerçekleştirilen konferansa, Kaymakam Vekili Adem Balkanlıoğlu, İlçe Müftüsü Hamdi Uzunharman ve vatandaşlar katıldı.



Programda konuşan Uzunharman, İnsanların birbirlerine olan güven sorunları nedeniyle bu yıl Kutlu Doğum Haftası'nda "Hazreti Peygamber ve güven toplumu" konusunu işlendiğini söyledi.



Hazreti Muhammed'in hayatından örnekler veren Uzunharman, "Peygamber Efendimiz hayatı boyunca iyilik yapmayı, dürüst olmayı ümmetine öğretmiştir. Elbetteki hepimizin hataları olabilir. Ama önemli olan bu hataların farkına varmak ve bir daha aynı hatayı yapmamaktır. Hayatımızda ne kadar zorlukla karşılaşırsak karşılaşalım manevi değerlerimize sarılalım, Peygamber Efendimizin öğütlerini hatırlayalım." dedi.