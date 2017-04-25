Doğubayazıt Aile Destek Merkezi Kur'an kursu öğrencileri tarafından düzenlenen Kutlu Doğum Haftası programı büyük ilgi gördü.



Doğubayazıt Belediye Başkanvekili Kaymakam Ulaş Akhan'ın da katıldığı program, Vali Kutlu Aktaş Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.



Programda, Aile Destek Merkezi 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu öğrencileri birbirinden güzel gösterileriyle izleyenlerin takdirini topladı.



İlahiler ve şiirlerin okunduğu programda katılımcılar duygu dolu anlar yaşadı.



Akhan, burada yaptığı konuşmada, Aile Destek Merkezi öğrencilerine ve öğretmenlerine gösterilerinden dolayı teşekkür ederek, "Manevi değerleri yüksek nesiller yetiştirmek istiyorsak, Peygamber Efendimizin yaşamını, öğütlerini her daim çocuklarımıza öğretmeli, hatırlatmalıyız." dedi.