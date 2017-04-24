Erciş ilçesinde Kutlu Doğum Haftası coşkuyla kutlandı.



Bir düğün salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Programa katılan Van Müftüsü Nimetullah Arvas, Hazreti Peygamberin, müşrikler tarafından dahi emin ve emanet edilecek kişi olarak bilindiğini belirtti.



Bu yıl Kutlu Doğum Haftası'nın, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" temasıyla kutlandığını ifade eden Arvas, "Kutlu doğum haftaları 20 yılı aşkındır kutlanmaktadır. Efendimizin nisan ayında kutlu doğumunu, mevlidini icra ediyoruz. Öyle bir milletiz ki Peygamber aşkı her şeyin üstündedir. Peygamber sevgisi bizim için her şeyin üstündedir." diye konuştu.



Arvas'ın katılımcılara gül dağıtmasının ardından, Arvasi Kur'an Kursu İlahi Topluluğu ilahiler seslendirdi.



Reşit Çelik Ortaokulu öğrencilerinin sema gösterisinden sonra Erciş Kredi Yurtlar Kurumu İlahi Gurubu ve Erciş Belediyesince vatandaşlara gül dağıtılmasıyla program sona erdi.



Programa, Erciş Müftü Yardımcısı Fuat Baran, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.