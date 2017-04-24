Midyat ilçesinde Kutlu Doğum Haftası etkinliği düzenlendi.



Bağlar Mahallesi'ndeki Midyat Fen Lisesi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.



Midyat Müftüsü Mehmet Şafi Bilik, yaptığı konuşmada, Hazreti Peygamberin kutlu doğumu çerçevesinde etkinlik düzenlendiğini söyledi.



Kızıltepe Müftüsü Masum Taşçı da "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferans verdi.