Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Bahçelievler Aşkabat Caddesi'nde, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla gül ve kitap dağıttı.



Ankara İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Müftüsü Sönmezoğlu ve Çankaya Müftüsü Hamdi Gevher, beraberindeki heyetle Aşkabat Caddesi'nde 2017 yılı Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle gül ve kitap dağıtımı gerçekleştirdi.