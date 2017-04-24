Kutlu Doğum Haftası
KONYA (AA) – Konya'nın Bozkır ilçesinde Vali Kemal Katıtaş İlkokulu anasınıfı öğrencileri, Bozkır ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Kutlu Doğum ziyareti gerçekleştirdi.
KONYA (AA) – Konya'nın Bozkır ilçesinde Vali Kemal Katıtaş İlkokulu anasınıfı öğrencileri, Bozkır ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Kutlu Doğum ziyareti gerçekleştirdi.
Anasınıfı öğrencileri, öğretmenleri Sultan Serbest eşliğinde Kutlu Doğum Haftası nedeniyle ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyarete ettiler.
Öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Koç ve kurum personellerini tek tek makamlarında ziyaret ederek Kutlu Doğum Haftası'nı kutladılar ve kendilerinin hazırlamış oldukları yapay gülleri hediye ettiler.
Ziyaret, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.