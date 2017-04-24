Doğubayazıt ilçesinde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri tarafından Kutlu Doğum Haftası programı düzenledi.



Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Doğubayazıt ilçesinde görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerince Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda etkinlik yapıldı.



Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, öğrenciler tarafından şiir, naat ve oratoryo seslendirildi.



Semazen topluluğunun da sahne aldığı etkinlikte, hafta dolayısıyla düzenlenen kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Programa, Doğubayız Kaymakamı Ulaş Akhan, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Sevgi Lordoğlu, Doğubayazıt Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Salih Geçit, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.