Şırnak'ta, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından "Kutlu Doğum Haftası" etkinlikleri kapsamında esnafa gül dağıtıldı.



Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan üyeler adına açıklama yapan AGD İl Temsilcisi Emin Tutar, salon programları yerine vatandaşın ayağına gitmeyi tercih ettiklerini söyledi.



Tutar, Hz. Peygamberin hayatını ve yaşadığı sıkıntıları anlatmak ve onu hatırlamak için program yaptıklarını belirterek, "Son dönemlerde salon programları arttı. Hz. Peygamber kimseyi beklemedi hep kendisi giderdi. Biz de bu nedenden ötürü esnafımıza gidelim, kendimiz bir şeyler yapalım istedik." diye konuştu.



Dernek üyeleri daha sonra Sanat Sokağı ve Cumhuriyet Caddesi'nde esnafa lokum ve gül hediye etti.



Etkinliğe, Şırnak İnsanı Yardım Derneği de (İHH) destek verdi.