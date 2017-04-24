Eleşkirt İlçe Müftülüğünce Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Özel bir toplantı salonunda düzenlenen kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Mehmet Salih Geçit tarafından "Hz. Peygamber Dönemi ve Hayatı" konulu konferans verildi.



Program sonunda Sedat Kaya ve ekibi tarafından ilahiler okundu.



Konferans sonunda katılımcılara kitap hediye edildi.



Programa, Eleşkirt Kaymakamı Recep Öztürk, Belediye Başkanı Sebahattin Sarı, Cumhuriyet Savcısı Hasan Kurgan ve Samet Yelis, AK Parti İlçe Başkanı Aytekin Arslan, Yücekapı Belediye Başkanı İlhami Zeyrek ve vatandaşlar katıldı.