HATAY(AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara pilav ikram edildi.



İlçe Müftü Vekili Mehmet Sain, 15 Kasım Gürhan Ergüneş Parkı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Kutlu Doğum Haftası kapsamında bir gelenek haline gelen pilav dağıtımını yeniden yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.



Daha sonra yaklaşık 2 bin kişiye pilav dağıtımı yapıldı.



Etkinliğe, Kaymakam Yusuf Turan, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çinçin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Nuri Dilek, İlçe Emniyet Amiri Yusuf Orçan ve vatandaşlar katıldı.