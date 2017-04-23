Çayıralan İlçe Müftülüğü "Kutlu Doğum Haftası" programı düzenlendi.



Çayıralan Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Kur'anı Kerim tilavetinin ardından Kayseri Melikgazi Müftülüğünde görevli vaiz İbrahim Erdoğan tarafından "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferans verildi.



Erdoğan, konferansta bir müminde bulunması gereken vasıfları sıralayarak, "Mümin, kendisine güvenilen ve Allah'a güvenip inanan kimsedir." dedi.



Bir Müslümanın elinden ve dilinden hiç kimseye zarar gelmemesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Bunun en güzel örneği Peygamberimiz olmuştur. Daha henüz peygamber olmadan gençliğinde 'emin' sıfatını almış, peygamberliğiyle birlikte de güvenli toplulukları oluşturmayı başarmıştır." diye konuştu.



Etkinliğin sonunda 4-6 yaş Kur-an kursu öğrencilerinden Ravza Aktalan tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yaptırılarak, aynı kurs öğrencilerince ilahiler seslendirilidi.



Programa, Çayıralan Kaymakamı Şahin Demir, Çayıralan Belediye Başkanı Yasin Şahiner, Konuklar Belediye Başkanı Muammer Çetin ile siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluş başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.