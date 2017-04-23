Vezirköprü ilçesinde Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla konferans düzenlendi.



Vezirköprü Belediye Kültür Merkezi'nde "İnsanlık insana emanet" temasıyla düzenlenen "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferans, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Vezirköprü Müftüsü Ali Erbaş, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığının son yıllarda toplumun ihtiyaç duyduğu konuları gündeme taşıyıp bunları Kur'an ve sünnet çerçevesinde topluma yansıttığını belirterek, bu yıl da "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" konusunun belirlendiğini söyledi.



Diyanet İşleri Başkanlığı Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanı Abdurrahman Han, konferansta yaptığı sunumda, Kutlu Doğum Haftası'nın bazı kimseler tarafından FETÖ ile ilişkilendirildiğine dikkati çekti.



Bunun büyük bir iftira olduğunu dile getiren Han, "Peygamberin böyle bir şeye alet edilmesi Allah'ın zoruna gider. Biz Peygamberi anmanın ve anlamanın derdindeyiz." dedi.



İnsanların birbirlerine olan güven sorunları nedeniyle bu yıl Kutlu Doğum Haftası'nda "Hazreti Peygamber ve güven toplumu" konusunu işlediklerini dile getiren Han, şunları kaydetti:



"Yurt içi ve dışında hep bu konu anlatılıyor çünkü güvenin olmadığı bir yerde huzur olmaz. Artık güven toplumu olmaktan ziyade bir güvenlik toplumu halini almaya başladık. Her tarafımızda kameralar var. Ne yaptığınızı hep gözetliyor. Neden? Muhtemel olumsuz durumlara karşı elimizde bir şey bulunsun, suçluyu yakalayalım. Peki çözüm mü? Bu kameralar suç oranlarını hiçbir şekilde azaltmıyor. Eğer Allah, Peygamber sevgisi insanların yüreğinde yer almazsa herkesin başına birer jandarma, polis de dikseniz hiçbir şekilde çözüme ulaşmayacaktır."



Konferansa Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Arslan ile din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.