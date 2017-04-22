Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Kutlu Doğum haftası kapsamında etkinlik yapıldı.



Peygamber Sevdalıları Platformunca Şehir Stadı önündeki alanda "Hak ve Adalet Rehberi Hz. Muhammed (Sav)" temasıyla etkinlik gerçekleştirildi.



Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlik mevlidi şerif okunması, ilahi ve ezgilerin seslendirilmesiyle devam etti.



Etkinlikte konuşan imam Münir Şanlı, "Fakir kıymetsizdi. Ortamlara, yemeklere, sohbetlere alınmazdı. Hayvanlarla köleler aynı yerde yaşardı. Zulüm tahtları yıkıldığında Allah Hz. Muhammed'e İslam'ı tebliği ve putlara tapmayı men etmeyi emrettiğinde insanlar ona deli ve şair dediler. Amcası Ebu Leheb onunla konuşulmamasını söylüyordu. 'Kardeşi kardeşe düşürüyor.' diyerek onu engellemeye çalıştılar. Resulullah zerre kadar geri adım atmadı aksine hep ilerledi." dedi



Platform görevlileri, etkinliğin gerçekleştirildiği alandaki katılımcıları, gül suyu ve şeker ikram etti. Etkinlik okunan dua ile sona erdi.