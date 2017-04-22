Kavak ilçesinde Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla program düzenlendi.



İlçe Müftüsü Abdullah Karaca, Rıdvan Çelikel Fen Lisesinde düzenlenen programda, bu tür etkinliklerin toplum üzerinde olumlu sonuçlar doğurduğunu söyledi.



Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanı Abdurrahman Han, "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferansta sunum yaptı.



Güven olmayan toplumların her zaman çökme tehlikesi altında bulunduğuna dikkat çeken Han, "Toplumumuzda baba oğluna, oğul babaya, işveren işçisine, işçi patronuna, arkadaş arkadaşına güvenemez hale geldi. Güven olmayan toplum her zaman çökmeye mahkumdur. Güvenli bir toplum, güvenin tesisi bakımından Hazreti Peygamberimizi ve Kur'an-ı Kerim'i rehber edinmemiz gerekir." dedi.



Öğrencilerin okuduğu ilahilerin ardından Kutlu Doğum Haftası kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.



Programa Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu da katıldı.