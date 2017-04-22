Tuşba Belediyesi tarafından Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında "Kutlu Doğum ve Kardeşlik" konulu program düzenlendi.



Nur Tatar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu ve ilahi sanatçısı Sedat Uçan vatandaşlarla bir araya geldi.



Programda konuşan Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, bu haftanın kutlanmasının en büyük amacının İslam dinini ve Peygamberimiz Hazreti. Muhammed'i iyi anlayıp, onu idrak etmek olduğunu söyledi.



Panelde konuşan Hatipoğlu, Hazreti Muhammed'e olan özlemin günden güne arttığını söyledi.



Van'da olduğu için mutlu olduğunu anlatan Hatipoğlu, "Siz Vanlıların bu salonu doldurması Peygamberimize olan sevginizden, aşkınızdan, O'na olan özleminizden kaynaklanmaktadır. Onu layıkıyla anlayamasak da olan özlemimiz bütün yüreğimizi yakmaktadır." dedi.



Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Sedat Uçan'ın ilahileri ve semazenlerin gösterileri vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.