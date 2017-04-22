Gölyaka ilçesinde "Kutlu Doğum Haftası" etkinlikleri kapsamında 4-6 yaş arası Kur'an kursu öğrencileri cami ziyareti yaptı.



Gölyaka Merkez Cami'nde toplanan küçük kursiyerler ve Fatih Cami Kur'an Kursu 4-6 yaş arası öğrencileri, camileri daha iyi tanıyabilmek için cami gezisi yaptı.



Ziyarette, Merkez Cami İmam Hatibi Abdurrahman Kıdık tarafından caminin bölümleri ve pazar günü idrak edilecek Miraç Kandili hakkında öğrencilere bilgiler verildi.



Kıdık, "Çocuklarımız, camilerimizin, evlerimizin ve yarınlarımızın teminatıdır. Onlara bu ziyareti yaptırmamızdaki asıl amaç minberi, kürsüyü, hutbe ve namaz kılınan yerleri yakından görüp, tanıyıp sevdirebilmek içindir. Bu minik çocuklarımıza camimizin bölümlerini tek tek tanıttık. Bu bölümlerin ne işe yaradığını anlattık. Gözlerindeki mutluluk ve yaşadıkları heyecanı görmek bizlere yetti." dedi.