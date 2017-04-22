Kutlu Doğum Haftası
Gercüş ilçesinde, Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından Kutlu Doğum Haftası kapsamında program düzenlendi.
Gercüş ilçesinde, Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından Kutlu Doğum Haftası kapsamında program düzenlendi.
Peygamber Sevdalıları Platformu üyesi Enfa-Der'in Mescid-ül Aksa Camisi'nin arkasındaki alanında gerçekleştirdiği etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Enfa-Der Başkanı Yasin Dursun'un selamlama konuşmasının ardından Molla Selami Altun, Mevlid-i Şerif okudu.
İlahi ve ezgilerin seslendirildiği program, Ulu Cami müezzini İsmail Çakıllı'nın yaptığı dua ile son buldu.
İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Enfa-Der Kadın Kolları tarafından kermes düzenlendi.