Gercüş ilçesinde, Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından Kutlu Doğum Haftası kapsamında program düzenlendi.



Peygamber Sevdalıları Platformu üyesi Enfa-Der'in Mescid-ül Aksa Camisi'nin arkasındaki alanında gerçekleştirdiği etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Enfa-Der Başkanı Yasin Dursun'un selamlama konuşmasının ardından Molla Selami Altun, Mevlid-i Şerif okudu.



İlahi ve ezgilerin seslendirildiği program, Ulu Cami müezzini İsmail Çakıllı'nın yaptığı dua ile son buldu.



İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Enfa-Der Kadın Kolları tarafından kermes düzenlendi.