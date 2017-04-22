Kadirli ilçesinde, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla "Güven Duygusunu Zedeleyen Olumsuzluklar" konulu program düzenlendi.





Kadirli İlçe Müftülüğünce düzenlenen programda minik öğrenciler, ilahi söyleyip, dua yaptırdılar.



Sumbas İlçe Müftüsü Ahmet Demirer, yaptığı konuşmada, haftanın güvenli bir dünya kurulmasına vesile olmasını diledi.



Hz. Peygamberin hayatının örnek alınması gerektiğini dile getiren Müftü Demirer, şöyle konuştu:



"Bu haftamızın mümin gönüllerde Peygamberimize duyulan muhabbetin artmasına, onun insanlığa takdim ettiği güzelliklerin daha iyi anlaşılmasına vesile olan, milletimiz ve gönül coğrafyamızda benimsenmiş ilmi ve kültürel bir faaliyettir. Rabbimiz, kainatı insana emanet etmiş ve güvenli bir dünya kurmamızı istemiştir. İnsanın insana, komşunun komşuya ve işçinin işverene güvendiği bir dünyayı inşa etmemizi istemiştir. Ne hazindir ki bugün insanlık bütün bu emanetlere hakkıyla riayet etmediği için küresel ölçekte bir güven bunalımı yaşıyoruz."



Diyanet İşleri Başkanlığı Denizli Diyanet Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Acar ise, güven duygusunu zedeleyen olumsuzluklar konulu konuşmasında dinimizde güvenin önemine vurgu yaptı.





Herkesin birbirine güvenmesi halinde sorunların çözüleceğini anlatan Acar, "Hayatta en güzel olan Allah'ın emrettiği şekilde yaşamaktır. Peygamberimizin hayatını örnek almaktır. Toplum olarak dinimizi iyi öğrenmemiz ve öğrendiklerimizi yaşamamız gerekir. Çocuklarımıza iyi bir dini eğitim verirsek ne IŞİD kalır ne FETÖ olur. Birbirimize güvenmeli imanımızı güçlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.



Programda, İmam Hatip Ortaokulu ve Asiye Yüksel Anaokulu öğrencileri tarafından ilahi okunarak, dua edildi.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Camii imam hatibi Adem Kemaneci'nin Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından katılımcılara gül takdim edildi.