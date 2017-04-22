Tatvan ilçesinde, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla program düzenlendi.



Tatvan İmam Hatip Lisesi tarafından Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.



Sinevizyon gösterimi ile devam eden program, öğrenciler tarafından Türkçe ve Arapça ilahi ve şiirlerin seslendirilmesiyle devam etti.



Okul korusunun seslendirdiği ilahilerin ardından, program tiyatro gösterisi ile sona erdi.



Programa, Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, veliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.