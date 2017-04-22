Turhal ilçesinde Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla vatandaşlara etli pilav ikram edildi.



Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Pazar Mahallesi sakinleri tarafından Şeyh Mustafa Camisi avlusunda öğle namazı sonrası cami cemaati ve vatandaşlara etli pilav dağıtıldı.



Pazar Mahallesi Muhtarı Uğur Atılgan, yaptığı açıklamada, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla mahalle sakinleri ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla kutlu doğum pilavı yaptırıldığını söyledi.



Atılgan, "Hepsinden Allah razı olsun. Cami cemaatimiz ile bu haftayı kutluyoruz. Bin 500 kişilik kutlu doğum pilavı hazırlattık. Daha önce de yapmıştık bundan sonra da Allah nasip ederse yapmaya devam edeceğiz." dedi.