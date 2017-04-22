Hizan ilçesinde "Kutlu Doğum Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.



Hizan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu.



İlçe Müftüsü Tahir Erçin, vatandaşların, Hazreti Muhammed'in güven veren mesajlarından haberdar olması için çeşitli programlar düzenlediklerini söyledi.



Bu programların 14 Nisan'dan bu yana sürdüğünü anlatan Erçin, şöyle konuştu:



"Mutlu doğuma bir ay kala bütün hafız arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bir hatim programı tertip ettik, 14 Nisan gününe gelindiğinde hatmimizi tamamladık. Merkez Bediüzzaman Ulu Camisinde halkımızın iştirakiyle hatim programı tertip ettik. Kültür merkezinde gerçekleştirdiğimiz programa ilginin yoğun olması Peygamberimizin doğduğu haftaya bayanların yoğun ilgi göstermesi bizleri gayet memnun etti. Çeşitli yerlerden konuşmacıları davet ederek her okulda ayrı ayrı programlar yaptık."



Diyanet yayınlarının tanıtıcı kitap sergisini de açtıklarını ifade eden Erçin, "Haftayla ilgili çeşitli yarışmalar düzenledik. Dereceye giren öğrencileri ödüllendirdik. Peygamberimizin bize bıraktığı güven toplumuna layık bir program icra ettik." dedi.