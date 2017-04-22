Kutlu Doğum Haftası

Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Doç. Dr. Mustafa Sarıbıyık, "Biz sadece kendimizden sorumlu değiliz. Bizim Peygamberimiz rahmet peygamberi ise biz Müslümanlara düşen vazife, yeryüzünde bütün insanları hak ve hakikate buluşturmak olmalıdır." dedi.



Şehit Yasin Höbek Yatılı Bölge Ortaokulu Salonu'nda İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Kutlu Doğum programı, saygı duruşunda bulunulması ile başladı, İstiklal Marşı'nın okunması ve ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.



Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Doç. Dr. Mustafa Sarıbıyık, burada yaptığı konuşmada, bu hafta münasebetiyle sıradan bir insanı anmadıklarını belirterek, "Bütün bir hayatımıza yön vermesi gereken sözleriyle fiilleriyle bize yön veren, hayatını bütün hayatımıza adapte etmemiz gereken büyük bir peygamberi anıyoruz." dedi.



Hz. Peygamberin bütün hayatının insanlık için örnek olduğunu dile getiren Sarıbıyık, bütün bir hayatı, hayatın her gününü, her anını bu peygamberin hayatına adapte etmek durumunda olunduğunu, Hazreti Peygamberin hayatının bir gün vesilesiyle anılacak bir durum olmadığını vurguladı.



"Sadece sevgisi kalbimizin derinliklerinde değil, eylemlerimizde, fiillerimize, davranışlarımızda ve hayatımızın bütün alanına bu Peygamberin hayatı yansımak durumundadır." diyen Sarıbıyık, şunları kaydetti:



"Bu senenin teması 'Hz. Peygamber ve Güven Toplumu' olarak belirlenirken, değerli Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Görmez hocamız mesajlarında ifade ettiler, bir kere daha altını çizmek gerekir. Bugün dünyada yaşayan 7,5 milyardan fazla insan Adem'in ve Havva'nın çocukları gerçekten büyük bir güvensizlik içerisinde. Toplumlar birbirine güvenmiyor, devletler birbirine güvenmiyor, dost dosta güvenmiyor, insan insana güvenmiyor, aile içerisinde bir güvensizlik var. İşte bütün bu güvensizliği biz, Allah Resulünün önderliğinde biz nasıl aşabiliriz. Çünkü biz Müslümanların, dünyaya mesaj vermek, dünyayı yeniden hayatla buluşturmak gibi bizim görevlerimiz var. Biz sadece kendimizden sorumlu değiliz. Bizim Peygamberimiz rahmet peygamberi ise, biz Müslümanlara düşen vazife yeryüzünde bütün insanları hak ve hakikate buluşturmak olmalıdır."



Andırın Kaymakamı Haluk Koç ise, emanetin hayatta insanların en çok ihtiyaç hissettiği konuların başında geldiğini, emin kişi olmak, güvenilen kişi olmak ve karşıdakine güvenmenin önemine dikkat çekti.



İl Müftüsü Celal Sürgeç de, "Güzelliğiyle, ruhaniyetiyle bizleri bir araya toplayan, burada toplanmamıza vesile olan, Hz. Peygamberin kutlu doğumunun 1446'ıncı yılının hayırlara, güzelliklere, rahmete merhamete vesile olmasını dilerim." dedi.



İlçe Müftüsü Tayyip Koçer, Kutlu Doğum Haftasının, mümin gönüllerde Peygambere duyulan muhabbetin artmasına, onun insanlığa takdim ettiği güzelliklerin daha iyi anlaşılmasına vesile olan ilmi ve kültürel bir faaliyet olduğunu belirtti.



Konuşmaların ardından 4-6 yaş arası Kur'an Kursu öğrencileri, Kur'an ve dua okuyup, hazırladıkları gösteriyi sundu.