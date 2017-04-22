Gülnar ilçesinde, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla program düzenlendi.



Gülnar İlçe Müftülüğü tarafından "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" temalı Kutlu Doğum Haftası programı gerçekleştirildi.



Belediye düğün salonunda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun, millet olarak Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e olan aşk, sevda ve sevginin sonsuz olduğunu söyledi.



Milletin tarih boyunca Peygambere başka bir sevgiyle bağlandığını ifade eden Coşkun, şunları kaydetti:



"Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak istedik ki bu sevgi, sevda, bilgi, ilme, irfana ve hikmete dönüşsün. Onun hayatını anlamak ve öyle yaşamak lazım. Mekke'de dünyaya gelişini, çocukluğunu, çocuklara olan sevgisini, arkadaşlığını anlayalım istedik. Onun hiçbir kötülüğe bulaşmayan muhteşem gençliğini ve gençlerle dostluğunu anlayalım istedik."



Programın ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.