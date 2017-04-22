Baskil ilçesinde, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.



Baskil İlçe Müftülüğü, Kutlu Doğum Haftası'nı çeşitli etkinlikler ile kutladı.



Baskil Kaymakamı Uhut Emre Koyuncu, Belediye Başkanı İhsan Akmurat ve vatandaşların yoğun katılımı ile Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.



İlçe Müftüsü Osman Nuri Demir'in açılış konuşmasının ardından İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Adil Bor, "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferans verdi.



İmam Hatip Ortaokulu İlahi Korusu ilahiler, İstanbul Maltepe Merkez Cami Müezzin Kayyımı Necip Demirel ise kasideler okudu.



Etkinliğe katılan misafirlere, gül lokumu ikram edildi ve kutlu doğum kitapları verildi.



İlçe Müftülüğü, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla köylerde, okullarda ve kadınlara yönelik de çeşitli programlar düzenledi.



Memur-Sen Mevlid-i Şerif programı düzenledi



Baskil'de, Memur-Sen tarafından Merkez Camisi'nde yoğun bir kalabalığın katılmasıyla Mevlid-i Şerif ve dua programı yapıldı.



Memur-Sen İlçe Temsilcisi Mehmet Yeni, yaptığı açıklamada, toplumsal konularda da sosyal olarak sorumluluk sahibi olduklarını söyledi.



Yeni, bu kutlu haftada ilçede birlik berberliğin devamı için, toplumda güven duygusunu yaygınlaştırma ve birbirine anlatılması için bu ve buna benzer etkinlikler düzenlediklerini ve düzenlemeye de devam edeceklerini belirtti.